Kollision auf Supermarkt-Parkplatz in Eningen

ENINGEN. Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden hat sich laut Polizei am Dienstagnachmittag auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Straße In der Raite ereignet. Kurz vor 18 Uhr beabsichtigte eine 19-jährige VW-Lenkerin, nach links in eine Parklücke abzubiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden 57-Jährigen auf einem Motorroller. Der Mann stürzte in der Folge zu Boden und verletzte sich augenscheinlich leicht. Er wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Den Sachschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf insgesamt circa 5.000 Euro. (pol)