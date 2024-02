Kollision auf Reutlinger Radweg: Radler schimpft und fährt davon

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Bei einer Kollision mit einem noch unbekannten Radler am Sonntagnachmittag zwischen Altenburg und Rommelsbach ist eine 61-jährigen Pedelec-Fahrerin verletzt worden. Die Frau war gegen 16.25 Uhr auf dem neben der Kreisstraße 6720 verlaufenden Radweg in Richtung Rommelsbach unterwegs.

Beim Überholen eines vor ihr fahrenden Mountainbikefahrers im Bereich der Einmündung der K6722 bei Sickenhausen kam es zur Kollision der beiden Räder, worauf die Pedelecfahrerin in den Grünstreifen geriet und zu Fall kam. Der Mountainbikefahrer fuhr zunächst weiter, kehrte dann vorübergehend an die Unfallstelle zurück, von der er sich aber nach einem Streitgespräch mit der Frau letztendlich wieder entfernte. Die 61-Jährige wurde mit Verletzungen noch unklaren Ausmaßes vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Die Verkehrspolizei Tübingen ermittelt. (pol)