Klima-Aktivisten lassen in Tübingen erneut Luft aus Autoreifen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch an nach derzeitigem Stand in Tübingen vier geparkten Fahrzeugen aus jeweils einem Reifen die Luft gelassen. Das berichtet die Polizei. Die Autos waren alle zwischen 23.45 Uhr und 10.40 Uhr in der Schaffhausenstraße geparkt gewesen. Wie bereits in den vergangenen Fällen im Januar im Bereich des Österbergs wurden an den Fahrzeugen Bekennerschreiben einer einschlägig bekannten Gruppierung von Klima-Aktivisten gefunden.

Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine Angaben vor. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Zudem werden möglicherweise weitere Geschädigte gebeten, sich unter der Telefonnummer 070719728660 zu melden. (pol)