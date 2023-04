Kleinbus brennt auf der Haid - Feuerwehrleute im Einsatz

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENGSTINGEN-HAID. Zum Brand eines Fahrzeuges auf dem Gelände einer Firma in der Erwin-Rommel-Straße sind die Einsatzkräfte am Donnerstagabend ausgerückt. Gegen 21.50 Uhr wurde der Brand entdeckt und die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert. Die Feuerwehr, die mit zahlreichen Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnten den Brand an dem Kleinbus rasch löschen. Verletzt wurde niemand.

Da es sich bei dem Kleinbus um ein bereits seit Jahren abgemeldetes und zur Verschrottung anstehendes Fahrzeug handelte, dürfte nach derzeitigen Erkenntnissen kein nennenswerter Sachschaden entstanden sein. Das Polizeirevier Pfullingen ermittelt. (pol)