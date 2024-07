Bitte aktivieren Sie Javascript

KIRCHENTELLINSFURT. Einen kleineren Wechselgeldbetrag hat ein bislang unbekannter Täter beim Einbruch in einen Kiosk in der Illmitzer Straße von Kirchentellinsfurt erbeutet. Der Unbekannte gelangte nach derzeitigem Kenntnisstand in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag über ein gewaltsam geöffnetes Fenster ins Innere des Verkaufsraums. Über die Höhe des angerichteten Schadens liegen noch keine Erkenntnisse vor. Der Polizeiposten Kirchentellinsfurt hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)