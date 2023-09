Kinderwagen brennt in Bad Uracher Mehrfamilienhaus - Eine Person verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Zwölf Menschen wurden am Mittwochabend mit Brandschutzhauben aus einem Mehrfamilienhaus in der Bad Uracher Georgiisiedlung gerettet. Davon musste eine Person ins Krankenhaus, teilte Steffen Buck, Einsatzleiter der Bad Uracher Feuerwehr, vor Ort mit. Gegen 19.36 Uhr war ein brennender Kinderwagen im Treppenhaus gemeldet worden, der beim Eintreffen der Rettungskräfte bereits gelöscht war. Bewohner standen an den Fenstern und auf den Balkonen, weil sie durch das verrauchte Treppenhaus nicht selbstständig verlassen konnten. Sie wurden dann von der Feuerwehr evakuiert. Lange war die Feuerwehr noch mit Belüftungsmaßnahmen beschäftigt. Die Kriminalpolizei war ebenfalls vor Ort. (GEA)