Kinder zündeln in Tübinger Wohnung: Jacke brennt

TÜBINGEN. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Dienstagnachmittag, gegen 16.10 Uhr, in die Hans-Sahl-Straße ausgerückt. Zuvor war den Einsatzkräften über Notruf ein dortiger Gebäudebrand gemeldet worden. Das berichtet die Polizei.

Vor Ort konnte jedoch rasch Entwarnung gegeben werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand sollen Kinder in einer Wohnung des Hauses mit einem Feuerzeug gezündelt haben, wodurch eine Jacke in Brand geraten war. Da auch eine Wand und der Fußboden in Mitleidenschaft gezogen wurden, dürfte sich der Sachschaden auf etwa 5.000 Euro belaufen. Verletzt wurde niemand. (pol)