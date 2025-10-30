Keine Verletzten bei Unfall in Metzingen: Kinder richtig gesichert

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Dank ordnungsgemäß gesicherten Kindern hat es am Mittwochnachmittag ersten Erkenntnissen nach keine Verletzten bei einem Auffahrunfall in Neuhausen gegeben. Eine 26-Jährige befuhr gegen 16.30 Uhr mit einem VW Touran die Metzinger Straße und musste an einer auf Rot schaltenden Ampel anhalten. Ein nachfolgender 34 Jahre alter Mitsubishi-Lenker bemerkte dies zu spät und fuhr auf.

Im Fahrzeug des Unfallverursachers befand sich ein wenige Tage alter Säugling sowie ein zehn Jahre alter Junge und im Wagen der Frau ein vier Monate altes Baby. Da eines der Kleinen zu weinen begann, wurde der Rettungsdienst an die Unfallstelle beordert, der die Kinder untersuchte. Es wurden glücklicherweise keine Verletzungen bei ihnen festgestellt. Der Schaden an den Fahrzeugen beträgt etwa 7.500 Euro. (pol)