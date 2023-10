Katze womöglich Schuld an Verkehrsunfall in Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Eine die Fahrbahn kreuzende Katze könnte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Sonntagabend in der Schillerstraße ereignet hat. Eine 17-jährige Piaggiolenkerin fuhr gegen 22.30 Uhr in Richtung Wolfgartenstraße, als das Tier vor ihr die Fahrbahn überquerte. In Folge des Ausweichmanövers krachte sie daraufhin in einen ordnungsgemäß geparkten Renault Laguna eines 59-Jährigen. Mit einem Rettungswagen wurde die Schwerverletzte anschließend zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Der Gesamtsachschaden wird mit etwa 1.800 Euro beziffert. (pol)