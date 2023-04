Kaminbrand sorgt in Böhringen für Aufregung und großen Feuerwehreinsatz

Bitte aktivieren Sie Javascript

RÖMERSTEIN-BÖHRINGEN. Ein Kaminbrand im Gebäude eines Gasthofs in der Albstraße hat am Montagvormittag in Böhringen für Aufregung gesorgt. Gegen 9.30 Uhr war der Brand mit unklarem Ausmaß der Integrierten Leitstelle gemeldet worden.

Weil ein Dachstuhlbrand im Raum stand, rückten vorsorglich zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei zu der Gaststätte aus. Vor Ort konnte festgestellt, dass es sich glücklicherweise nur um einen Kaminbrand handelte, bei dem niemand verletzt worden und auch kein Sachschaden entstanden war. (pol)