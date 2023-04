Küchenbrand in Bad Urach: drei Verletzte, 25.000 Euro Schaden

Ein Fahrzeug der Feuerwehr fährt an dem Einsatzort vor und wird vom Wehrführer eingewiesen.

BAD URACH. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Montagnachmittag, gegen 15.15 Uhr, zu einem Wohnhaus in der Neue Straße ausgerückt, nachdem über Notruf eine Rauchentwicklung im Erdgeschoss gemeldet worden war. Nach derzeitigem Kenntnisstand war in der Küche des Gebäudes ein Feuer ausgebrochen, das zu der gemeldeten Rauchentwicklung geführt hatte. Offenbar könnte beim Kochen verwendetes Speiseöl auf einer eingeschalteten Herdplatte den Brand, den die Feuerwehr rasch unter Kontrolle und gelöscht hatte, verursacht haben.

Drei Bewohner wurden wegen des Verdachts einer leichten Rauchgasvergiftung vor Ort vom Rettungsdienst behandelt und anschließend zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden beträgt vorläufigen Schätzungen zufolge circa 25.000 Euro. Das Erdgeschoss ist bis auf Weiteres nicht mehr bewohnbar. (pol)