Junge Männer schießen in Tübingen herum und bedrohen 20-Jährigen mit Waffen

TÜBINGEN. Zwei junge Männer im Alter von 18 und 19 Jahren sind in der Nacht zum Dienstag in Tübingen von der Polizei vorläufig festgenommen worden. Gegen 3.45 Uhr sollen zwei zunächst Unbekannte in der Fürststraße einen Schuss aus einer unbekannten Waffe abgegeben haben, berichtet die Polizei. Als sie daraufhin von vier Passanten im Alter zwischen 17 und 20 Jahren, die auf der Steinlachallee in Richtung Heinlenstraße liefen, zur Rede gestellt wurden, sollen die beiden Unbekannten den 20-jährigen in der Steinlachallee körperlich angegangen haben. Zudem sollen sie ihn mit einem Messer und einer Schusswaffe bedroht haben, ehe sie über die Brücke in der Heinlenstraße in Richtung Fürststraße flüchteten und einen weiteren Schuss abgaben.

Der 20-Jährige war unverletzt geblieben. Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung nahmen die zwischenzeitlich von Zeugen alarmierten Beamten in der Ruth-Marx-Straße einen 19-jährigen Verdächtigen fest. Der 18-Jährige wurde wenig später in einem geparkten Pkw in der Fürststraße entdeckt und ebenfalls festgenommen. Die beiden alkoholisierten Männer wurden zum Polizeirevier gebracht, das sie nach Abschluss der erforderlichen Maßnahmen wieder verlassen konnten. Die Beamten stellten in der Fürststraße eine Platzpatrone sicher. Das Messer und die Waffen konnten nicht aufgefunden werden.

Die Ermittlungen des Polizeireviers Tübingen dauern an. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 070719728660 zu melden. (pol)