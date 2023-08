Jugendlicher Motorradfahrer bei Unfall in Römerstein schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

RÖMERSTEIN. Schwere Verletzungen hat ein Jugendlicher bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Römerstein erlitten. Kurz vor 17 Uhr wollte ein 59-Jähriger mit einem VW Golf aus einer Parkbucht rückwärts auf die Aglishardter Straße einfahren. Wegen eines neben ihm stehenden Transporters war ihm hierbei die Sicht eingeschränkt, so dass er einen 17-Jährigen auf seinem Motorrad übersah. Der Jugendliche hatte keine Chance einen Unfall zu vermeiden und stieß mit dem Pkw zusammen. Er musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf zirka 8.000 Euro. (pol/GEA)