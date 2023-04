Jugendliche in Reutlinger Innenstadt mit Messer bedroht und geschlagen - Zeugen gesucht

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Wegen des Verdachts eines versuchten Raubdelikts ermittelt die Polizei gegen mehrere Unbekannte, die am Mittwochabend in der Wilhelmstraße vier Jugendliche angegangen haben sollen. Die vier Jugendlichen im Alter zwischen 15 und 17 Jahren waren laut Polizei gegen 20.15 Uhr zu Fuß in der Wilhelmstraße in Richtung Bahnhof unterwegs. Vor einem Schuhgeschäft sollen sie von einer etwa zehnköpfigen Gruppe Jugendlicher angesprochen und aus dieser heraus mit Messern bedroht worden sein. Anschließend soll sich einer der Angreifer an der Einkaufstasche des 15-Jährigen zu schaffen gemacht haben, worauf es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. Die vier Jugendlichen erlitten nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Sie wurden vor Ort vom Rettungsdienst untersucht. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern, die zwischenzeitlich geflüchtet waren, verlief ohne Ergebnis. Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07121/942-3333, zu melden. (pol)