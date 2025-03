Jugendliche brechen Snackautomat in Bad Urach auf - Polizei bittet um Hinweise

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Nach zwei Unbekannten, die als etwa zwölf bis 14 Jahre alt beschrieben werden und von denen einer am Sonntagnachmittag, gegen 15 Uhr, in der Wilhelmstraße einen Snackautomaten aufgebrochen und Ware gestohlen haben soll, fahndet der Polizeiposten Bad Urach. Was gestohlen wurde und der Sachschaden am Snackautomaten sind noch nicht bekannt, berichtet die Polizei. Beide sollen etwa 140 bis 150 cm groß gewesen sein. Einer der beiden hatte eine kräftigere Statur und kurze schwarze Haare. Er war mit einer schwarzen Kapuzenjacke mit weißen Reißverschlüssen, einer schwarzen Hose mit drei weißen Streifen und schwarzen Schuhen bekleidet.

Sein Begleiter, der sich unmittelbar vor dem Aufbruch entfernt haben soll und als möglicher Zeuge gesucht wird, war von schlanker Statur, mit kurzen, schwarzen Haaren und asiatischem Aussehen. Er trug eine schwarze Hose, eine dreifarbige Kapuzenjacke und helle Schuhe. Hinweise bitte an den Polizeiposten Bad Urach, Telefon 07125946870. (pol)