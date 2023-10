In Tübinger Tankstelle eingebrochen - Polizei sucht Zeugen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. In eine Tankstelle in der Tübinger Europastraße sind Unbekannte am frühen Dienstagmorgen eingebrochen. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge verschafften sich zwei Täter kurz nach zwei Uhr morgens über die Eingangstür gewaltsam Zutritt zum Verkaufsraum, griffen sich diverse Tabakartikel und flüchteten mit ihrer Beute in einem Kleinwagen in unbekannte Richtung.

Was genau gestohlen wurde und die Höhe des hinterlassenen Sachschadens sind noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Tübingen sucht nach Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Insbesondere hoffen die Fahnder auf Hinweise zu dem Fluchtfahrzeug, das auf dem Beiweg zwischen der Tankstelle und den Bahngleisen auf der Zufahrt zum Bahnübergang abgestellt gewesen war und dort möglicherweise aufgefallen ist. Das Polizeirevier Tübingen ist erreichbar unter 07071/972-8660. (pol)