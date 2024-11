In Tübingen betrunken in Leitplanken gekracht

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Zu Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr hat ein Verkehrsunfall geführt, den eine 47-Jährige am Montagmorgen auf der B28 kurz vor dem Ortsbeginn Tübingen verursacht hat. Die Frau war gegen 6.35 Uhr mit ihrem VW Golf auf der Bundesstraße von Reutlingen kommend unterwegs, als sie in einer leichten Linkskurve auf Höhe des Parkplatzes mit ihrem Wagen nach links von der Fahrbahn abkam und in die Leitplanken krachte. Ein Rettungswagen brachte die augenscheinlich unverletzte Frau zur Untersuchung ins Krankenhaus. Nachdem eine Überprüfung ihrer Verkehrstüchtigkeit einen vorläufigen Atemalkoholwert von mehr als 2,2 Promille ergeben hatte, wurde eine Blutentnahme angeordnet und ihr Führerschein einbehalten. Ihr Golf war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt. Für die Beseitigung der Trümmerteile und ausgelaufener Betriebsstoffe war die Straßenmeisterei mit einer Kehrmaschine im Einsatz. (pol)