In Reutlinger Wohnhaus eingebrochen

REUTLINGEN. In ein Wohnhaus in der Hopfengartenstraße im Stadtteil Sondelfingen ist ein Unbekannter am Donnerstag eingebrochen. Zwischen 16 Uhr und 23.10 Uhr nutzte der Kriminelle die Abwesenheit der Bewohner und verschaffte sich über die Haustüre gewaltsam Zutritt zum Gebäude. In der Folge durchwühlte er in mehreren Räumen die Schränke und Schubladen, bevor er sich unerkannt aus dem Staub machte.

Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (pol)