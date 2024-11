In Reutlingen bei Rot über die Ampel: 12.000 Euro Schaden

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Auf rund 12.000 Euro wird der Schaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen im Kreuzungsbereich Rommelsbacher Straße / Föhrstraße in Reutlingen entstanden ist. Ein 66 Jahre alter Peugeot-Lenker befuhr gegen 8.20 Uhr die Rommelsbacher Straße stadteinwärts. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand missachtete er an der Kreuzung zur Föhrstraße das dortige Rotlicht der Ampel und kollidierte in der Folge seitlich mit dem Renault Megane einer 33 Jahre alten Frau, die den Kreuzungsbereich geradeaus überqueren wollte. Die Unfallbeteiligten wurden nach bisherigen Erkenntnissen nicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. (pol)