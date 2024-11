In Reutlingen am helllichten Tag Geld aus geparktem Auto gestohlen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein in der Reutlinger Mauerstraße geparktes Auto ist am helllichten Mittwoch von einem Unbekannten aufgebrochen worden. Gegen elf Uhr schlug der Täter eine Scheibe des Wagens ein und erhielt so Zugriff auf den Innenraum des Fahrzeugs. Aus dem Kofferraum entwendete der Unbekannte anschließend eine größere Summe Bargeld, das die Besitzerin während einer kurzen Abwesenheit dort deponiert hatte.

Möglicherweise war die Geschädigte vom Täter zuvor dabei beobachtet worden, wie sie in einer Bankfiliale am Marktplatz das Geld abhob. Zeugen, denen gegen elf Uhr auf dem Marktplatz oder in der Mauerstraße in diesem Zusammenhang verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 beim Polizeirevier Reutlingen zu melden. (pol)