In mehrere Gartenhäuser in Metzingen eingebrochen

METZINGEN. Mutmaßlich derselbe Täter ist laut Polizei für drei Einbrüche in der Neugreuthstraße zwischen Donnerstag und Freitag verantwortlich. Der Unbekannte brach in zwei Gartenhäuser ein, aus denen mehrere Elektrowerkzeuge entwendet wurden. Weiterhin wurde ein Wohnwagen angegangen, der unweit der beiden Gartenhäuser stand. Diebesgut war auch hier ein Akkugerät. Der entstandene Sachschaden an den drei Objekten beläuft sich auf circa 1.300 Euro. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)