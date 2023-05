In Mössingen gestoppt: Unter Drogen stehende Autofahrerin gerät mehrfach auf Gegenfahrbahn

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Zeugen zu einem Verkehrsdelikt sucht die Verkehrspolizei Tübingen, nachdem am Freitagabend eine 24-Jährige, die mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln ein Fahrzeug gelenkt hat. Den bisherigen Ermittlungen zufolge befuhr sie mit ihrem Ford aus Richtung Genkingen kommend die Gönninger Steige und geriet mehrfach auf die Gegenfahrbahn, wodurch entgegenkommende Fahrzeugführer teilweise bis zum Stillstand abbremsen mussten. Das berichtet die Polizei.

Die 24 Jahre alte Ford-Fahrerin konnte am Ortsausgang Mössingen an der B27 gestoppt und einer Kontrolle unterzogen werden. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv, weshalb bei ihr eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Ihr Führerschein konnte nicht einbehalten werden, da sie diesen bereits zuvor wegen eines Verkehrsdeliktes hatte abgeben müssen. Zeugen oder Geschädigte, die durch die Fahrweise der 24-Jährigen gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 070719728660 mit dem Polizeirevier Tübingen in Verbindung zu setzen. (pol)