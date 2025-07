Bitte aktivieren Sie Javascript

LIVHTENSTEIN. In eine Lagerhalle in der Wilhelmstraße ist in der Nacht zum Montag eingebrochen worden. Über eine Treppe stiegen die Unbekannten auf das Dach des Gebäudes. Dort gelangten sie über ein Oberlicht ins Innere der Halle, wo sie einen Karton mit gelagerten Waren öffneten und diese teilweise entwendeten. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Pfullingen ermittelt (pol)