In Gomandingen verunglückter Mountainbiker verstorben

GOMANDINGEN. Der 49 Jahre alte Mountainbike-Fahrer, der am Mittwoch, dem 16.08.2023, mit seinem Fahrrad alleinbeteiligt gestürzt war, ist am Donnerstag im Krankenhaus an den Folgen des Unfalls verstorben. Wie bereits berichtet, war der Mann alleine auf seinem Fahrrad auf einer Wiese vom Sternbergturm kommend in Richtung Sternbergparkplatz unterwegs, als er aus unbekannter Ursache stürzte. Dabei verletzte er sich so schwer, dass er nach einer Reanimation an der Unfallstelle zur intensivmedizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste, wo er am Donnerstag verstarb. (pol)