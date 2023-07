Bitte aktivieren Sie Javascript

WALDDORFHÄSLACH. In der Nacht zum Montag sind Unbekannte in ein Firmengebäude in der Johannes-Majer-Straße eingebrochen. Mithilfe einer Leiter verschafften sich die Täter gewaltsam über ein Fenster im Obergeschoss Zugang zu den Büroräumen. Dort suchten sie nach Stehlenswertem und entkamen mit Bargeld und Alkoholika anschließend ungesehen. Der Polizeiposten Pliezhausen hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (pol)