Illegal getunt und ohne gültiges Kennzeichen: Auto in Metzingen aus dem Verkehr gezogen

METZINGEN. Einen völlig verkehrsunsicheren Chevrolet haben Beamte des Polizeireviers Metzingen am Sonntagabend in der Auchtertstraße aus dem Verkehr gezogen. Den Beamten war der Wagen zunächst wegen Veränderungen an der Beleuchtung und diverser nicht zugelassener Anbauteile wie dem Heckspoiler, einer Heck- und Seitenscheibenabdeckung, die an das Auto angebastelt waren, aufgefallen.

Im weiteren Verlauf konnten sie beobachten, wie die Besitzerin die Kennzeichen des Autos abmontierte, mit denen sie zuvor auf das Gelände einer Tankstelle gefahren war und im Kofferraum verstaute. Bei der anschließenden Kontrolle der 22-jährigen Besitzerin und ihrem Auto wurden zahlreiche weitere unzulässige technische Veränderungen an dem Fahrzeug festgestellt, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. Zudem war der Chevrolet durch die nicht sachgemäß befestigten Anbauteile eine Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer.

Die Saisonkennzeichen, die die junge Dame zuvor abgeschraubt hatte, waren noch gar nicht gültig und für ein ganz anderes Fahrzeug ausgegeben worden. Der Wagen wurde noch an Ort und Stelle aus dem Verkehr gezogen und zur technischen Untersuchung durch einen Sachverständigen sichergestellt. Die 22-Jährige sieht jetzt entsprechenden Strafanzeigen entgegen. (pol)