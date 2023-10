Hoher Schaden nach Fahrstreifenwechsel in Metzingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Auf etwa 15.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag auf der B 28 bei Metzingen entstanden ist. Eine 32-Jährige war kurz nach neun Uhr mit ihrem Mitsubishi auf dem linken Fahrstreifen der zweispurigen Bundesstraße in Richtung Metzingen unterwegs. Beim Wechseln auf den rechten Fahrstreifen übersah sie einen dort fahrenden Audi A4 eines 54-Jährigen und prallte mit ihrem Wagen in dessen Heck. Verletzt wurde niemand. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (pol)