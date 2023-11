Hoher Schaden bei Einbrüchen in Metzingen und Hülben

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN/HÜLBEN. Zwei Einbrüche mit größerem Schaden wurden am Freitagabend der Polizei gemeldet. In Metzingen drangen bislang unbekannte Täter zwischen 17.30 Uhr und 21.00 Uhr in ein Wohnhaus in der Ohmstraße ein. Hierzu wurde ein Fenster im Erdgeschoss aufgehebelt. Hier fiel den Tätern Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro in die Hände.

In Hülben stiegen unbekannte Täter an einem unbewohnten Gebäude in der Hölderlinstraße einen Kellerschacht hinunter und brachen das Kellerfenster auf. Auch hier wurden sämtliche Schränke durchwühlt. Nach derzeitigem Stand wurden hier Bargeld und Schmuck entwendet. Der Schaden dürfte sich auf ebenfalls mehrere tausend Euro belaufen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, können sich mit dem Polizeirevier Metzingen unter 07123/9240 in Verbindung setzen. (pol)