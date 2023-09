Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Ein schadensträchtiger Verkehrsunfall hat sich am Montagnachmittag vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache in Pfullingen ereignet. Ein 48-Jähriger war gegen 15.40 Uhr mit einem Mazda ungebremst gegen einen in der Wörthstraße abgestellten Mercedes-Benz geprallt. Der Unfallverursacher musste im Anschluss mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht werden. Der Schaden wird auf 23.000 Euro geschätzt. (pol)