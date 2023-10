Hochwertige E-Bikes in Tübingen gestohlen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Im Zeitraum vom Freitag 13.45 Uhr bis Samstag 10.00 Uhr sind in Tübingen in den Bereichen Wennfelder Garten, Clinicumsgasse und Neckarhalde insgesamt drei hochwertige E-Bikes entwendet worden, berichtet die Polizei. Diese waren jeweils mit einem Kettenschloss, bzw. Faltschloss gesichert. In zwei weiteren Fällen kam es lediglich zu einem Versuch. In keinem der Fälle ist eine Beschreibung der Tatverdächtigen vorhanden.

Zeugen, die im oben genannten Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch beim Polizeirevier Tübingen unter der Telefonnummer 070719728660 zu melden. Es wird weiterhin gebeten auch Hinweise über verdächtige Kastenfahrzeuge im entsprechenden Zeitraum mitzuteilen, da diese in solchen Fällen oftmals zum Transport des Diebesgutes genutzt werden. (pol)