Hilfsbereiter Rollerfahrer in Tübingen von zwei Männern überfallen

TÜBINGEN. Am Freitagabend ist es an der Einmündung Marienburger Straße/Aixer Straße in Tübingen zu einem Raub gekommen, teilte die Polizei mit. Ein 21-Jähriger wollte gegen 23.10 Uhr mit seinem Motorroller von seiner Arbeitsstelle in der Aixer Straße in Richtung seiner Wohnanschrift fahren. Hier wurde er von zwei männlichen Personen angesprochen. Eine der Personen bat darum, ihn aufgrund einer Geheinschränkung ein Stück mitzunehmen. Dieser Bitte kam er nach. An der oben genannten Tatörtlichkeit endete die Fahrt schließlich.

Die andere Person folgte dem Roller bis zur Tatörtlichkeit. Hier forderten die beiden Täter Bargeld und Wertsachen. Im weiteren Verlauf wurde er von den Tätern festgehalten und aus seinem mitgeführten Rucksack wurden Bargeld und weitere Wertsachen entwendet. In der Folge ließen sie vom 21-Jährigen ab und er setzte seine Fahrt fort. Im Rahmen der Fahndung konnte zwei jugendliche Tatverdächtige im Tatortnahbereich festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Ob sie als Täter in Betracht kommen ist Gegenstand der Ermittlungen. (pol)