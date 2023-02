Heftiger Unfall mit einer Verletzten und 80.000 Euro Schaden in Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Eine Verletzte und beträchtlicher Schaden sind das Ergebnis eines Unfalles, der sich am Sonntagnachmittag in Reutlingen ereignet hat. Eine 56-jährige Fahrzeuglenkerin befuhr gegen 13.25 Uhr mit ihrem VW Up! die Halskestraße von der B28 kommend in Richtung Sondelfingen. An der Kreuzung Halskestraße / Am Heilbrunnen missachtete sie die Vorfahrt eines 50-Jährigen, der in diesem Moment mit seinem BMW i4 von der Straße Am Heilbrunnen nach links in die Halskestraße in Richtung B28 abbog. Bei der Kollision wurde die 56-Jährige leicht verletzt.

Drei weitere Insassen des VW, darunter ein Säugling, blieben augenscheinlich unverletzt, wurden jedoch vorsorglich zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Fahrer des BMW blieb ebenfalls unverletzt. Beide Fahrzeuge, an denen insgesamt circa 80.000 Euro Schaden entstanden sein dürfte, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Wegen auslaufender Betriebsstoffe musste außerdem die Feuerwehr Reutlingen anrücken. (pol)