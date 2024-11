Hat Mann versucht, Kinder in Orschel-Hagen anzulocken? Das sagt die Polizei

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN-ORSCHEL-HAGEN. Derzeit werden Informationen verbreitet, wonach der Polizeiposten in Orschel-Hagen am Dienstag mehrfache Meldungen über einen unbekannten Mann erhalten hätte, der Kinder angesprochen und versucht haben soll, sie mit Süßigkeiten in ein Fahrzeug zu locken.

Dies ist so nicht zutreffend. Tatsächlich wurde am Dienstagmittag, gegen 13.30 Uhr, ein entsprechender Fall beim Polizeiposten Reutlingen-Nord zur Anzeige gebracht. Demnach sollen ein Neunjähriger und dessen Freund rund eine Stunde zuvor am Dresdner Platz von einem etwa 30 bis 45 Jahre alten Fußgänger mit hellbrauner Hautfarbe, schwarzen kurzen Haaren und schwarzer Jacke angesprochen worden sein. Dieser forderte die beiden offenbar auf, ihn zu seinem Fahrzeug zu begleiten und stellte ihnen Süßigkeiten in Aussicht. Die beiden Jungen rannten daraufhin davon. Der Unbekannte soll sie daraufhin noch kurz mit einem schwarzen Stab in der Hand verfolgt haben. Zu Übergriffen seitens des Fußgängers kam es nicht.

Polizei warnt vor Verbreitung unklarer Sachverhalte

Der Polizeiposten Reutlingen-Nord hat die Ermittlungen nach Eingang der Meldung aufgenommen. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg. Es konnten bislang keine weiteren Zeugen ausfindig gemacht oder der Sachverhalt verifiziert werden. Dennoch nimmt die Polizei solche Hinweise sehr ernst und geht diesen nach, warnt jedoch auch vor Panik, die durch die Verbreitung von ungeprüften Sachverhalten, beispielsweise über Messengerdienste, entstehen kann.

Oft kommt es im Nachgang einer derartigen Meldung zu einem Anschwellen von Hinweisen. So wurde am Mittwochmorgen auch zur Anzeige gebracht, dass ein rund 30 Jahre alter, dunkelhäutiger Unbekannter mit komplett schwarzer Kleidung und Mütze am Sonntag, gegen 16.30 Uhr, in der Aalener Straße zwei sieben und zehn Jahre alte Mädchen angesprochen und dabei ein Messer in der Hand gehalten haben soll. Die Mädchen rannten daraufhin davon.

Polizei sucht Zeugen

Die Ermittlungen in beiden Fällen dauern an. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07121/9611-0 beim Posten Reutlingen-Nord oder unter 07121/942-3333 beim Polizeirevier Reutlingen zu melden.