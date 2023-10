Gestohlenes Tablet in Tübingen geortet: Polizei findet Täter

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Eines mutmaßlichen Diebes ist das Polizeirevier Tübingen am Dienstagnachmittag habhaft geworden, wie die Polizei mitteilt. Gegen 15.10 Uhr teilte ein Mann über Notruf mit, dass aus seinem in der Tübinger Westbahnhofstraße unverschlossen geparkten Pkw ein Tablet gestohlen worden sei und er dieses soeben in der Nähe geortet habe. Nachdem die Streifenwagenbesatzung bei dem Geschädigten eingetroffen war, erkannten die Beamten, wie eine Person einen weiteren unverschlossenen Wagen öffnete und diesen zu durchsuchen begann.

40-Jähriger versucht zu fliehen

Beim Erkennen der sich nähernden Einsatzkräfte flüchtete diese zu Fuß. Im Bereich Lange Gasse / Am Stadtgraben konnte der 40-jährige Tatverdächtige von den Polizisten eingeholt und vorübergehend festgenommen werden. Bei ihm fanden und beschlagnahmten die Beamten das entwendete Tablet sowie weiteres mutmaßliches Diebesgut. Der 40-Jährige wird nun bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. (pol)