Geld und Schmuck aus Wohnhaus am Reutlinger Georgenberg gestohlen

REUTLINGEN. In ein Wohnhaus am Reutlinger Georgenberg ist im Laufe des Montags eingebrochen worden. Das teilte die Polizei mit. In der Zeit von zwölf Uhr bis 18 Uhr schlug ein bislang unbekannter Täter die Scheibe der Terrassentür auf der Gebäuderückseite ein und gelangte so in das Haus in der Berggasse. Im Anschluss durchwühlte er sämtliche Schränke und entwendete Bargeld und Schmuck von bislang unbekanntem Wert. Zur Spurensicherung kamen Spezialisten der Kriminaltechnik vor Ort. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)