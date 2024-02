Gehölzpflegemaßnahmen an der B27 in Tübingen - Halbseitige Sperrung

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Das Landratsamt Tübingen führt am Samstag, 24. Februar, ab 6 Uhr im Zuge der B 27 zwischen der Waldhörnlestraße (am Sudhaus) und der Heinlenstraße in Tübingen zwingend erforderliche Gehölzpflegearbeiten durch. Aus Gründen der Arbeits- und Verkehrssicherheit muss der Abschnitt halbseitig gesperrt und der Verkehr mittels Lichtsignalanlage an der Arbeitsstelle vorbeigeführt werden. Dabei kann es zu Verzögerungen im Verkehrsablauf kommen. (eg)