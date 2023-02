Gegenstände von Reutlinger Parkhaus geworfen: Mann entgeht Katastrophe nur knapp

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Glück im Unglück hatte ein 55-Jähriger am Freitagnachmittag um 14 Uhr in der Lindachstraße. Bislang unbekannte Täter hielten sich in der sechsten Parkebene des angrenzenden Parkhauses auf, so die Polizei.

Hier machten sich mehrere Personen an den sogenannten Taubenabwehr-Spikes zu schaffen. Diese wurden entfernt und anschließend heruntergeworfen. Dabei hat ein ca. 30 Zentimeter langes Stück einen 55-Jährigen nur knapp verfehlt. Trotz eingeleiteter Fahndung konnten die Personen nicht mehr angetroffen werden. Das Polizeirevier Reutlingen hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (pol)