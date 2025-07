Gegen Wohnmobil geprallt: Bikerin bei Gomadingen schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMADINGEN. Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat eine Motorradfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag auf der K6735 erlitten. Das berichtet die Polizei. Eine 62-Jährige befuhr gegen zwölf Uhr mit einem Wohnmobil die Kreisstraße von Marbach in Richtung Ödenwaldstetten. Derzeitigen verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge überholte sie kurz vor einer dortigen Kuppe im Bereich der Abzweigung in Richtung Gomadingen mehrere Mofa-Fahrer. Zwei entgegenkommende Motorradfahrer schafften es daraufhin noch, nach rechts auszuweichen. Einer 50-jährigen Yamaha-Lenkerin, die als Dritte in der Gruppe unterwegs war, gelang dies nicht mehr. Sie prallte gegen die linke Seite des Wohnmobils und stürzte.

Der Rettungsdienst brachte die Schwerverletzte nach notärztlicher Erstversorgung zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Der betroffene Streckenabschnitt musste bis etwa 15.30 Uhr gesperrt werden. (pol)