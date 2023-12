Gaststätten-Einbrecher in Gomadingen klaut auch gleich sein Fluchtauto

Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMADINGEN. In eine Gaststätte eingebrochen, Münzgeld und gleich auch noch ein dort abgestelltes Auto benutzt, hat ein bislang Unbekannter am Dienstagmorgen in der Talstraße im Gomadinger Ortsteil Wasserstetten. Der Einbrecher gelangte zwischen Mitternacht und neun Uhr über eine Tür in die dortige Gaststätte, brach eine Kassenschublade gewaltsam auf und nahm einen geringen Münzgeldbetrag an sich.

Weiterhin stahl er einen Fahrzeugschlüssel eines silbernen Daimler Chrysler C-Klasse Kombi mit den amtlichen Kennzeichen RT-SR 426 und zog mit diesem unerkannt von dannen. Das Fahrzeug wurde in der Folge auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Lichtensteinstraße in Münsingen abgestellt. Der Schaden kann aktuell noch nicht beziffert werden.

Das Polizeirevier Münsingen hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft nun auf Zeugen, die im genannten Zeitraum in Wasserstetten als auch in Münsingen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Telefonnummer: 07381/9364-0. (pol)