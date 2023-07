Ein Fahrzeug der Feuerwehr fährt an einem Einsatzort vor und wird vom Wehrführer eingewiesen.

REUTLINGEN. Eine undichte Gasflasche hat am Sonntagnachmittag zum Einsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst in der Bronnweilerstraße geführt. Gegen 14.20 Uhr stellte ein Anwohner den Austritt von Gas aus einem Gasflaschenlager auf einem Grundstück in der Bronnweilerstraße fest und alarmierte die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften anrückte, kümmerte sich um die zwischenzeitlich leere Gasflasche. Verletzt wurde niemand. Sachschaden entstand nicht. (pol)