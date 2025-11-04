Gartenhaus in Betzingen aufgebrochen: Geräte und Akkus geklaut

Bitte aktivieren Sie Javascript

BETZINGEN. In ein Gartenhaus im Gewann Wackersbrunnen in der Verlängerung der Wallensteinstraße ist ein Unbekannter in der Nacht von Sonntag auf Montag eingebrochen. Zwischen 17 Uhr und zehn Uhr verschaffte sich der Einbrecher gewaltsam über die Türe Zutritt zu der Laube und ließ daraus mehrere Akkus betriebene Gartengeräte der Marke Einhell samt den dazugehörigen Akkus mitgehen.

Der Wert des Diebesgutes wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Reutlingen-West hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)