Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Polizeimeldung

Gartenhaus in Betzingen aufgebrochen: Geräte und Akkus geklaut

Ein Einbrecher in einem Keller
Ein Einbrecher hält eine Brechstange (Symbolbild). Foto: Silas Stein/dpa/DPA
Ein Einbrecher hält eine Brechstange (Symbolbild).
Foto: Silas Stein/dpa/DPA

BETZINGEN. In ein Gartenhaus im Gewann Wackersbrunnen in der Verlängerung der Wallensteinstraße ist ein Unbekannter in der Nacht von Sonntag auf Montag eingebrochen. Zwischen 17 Uhr und zehn Uhr verschaffte sich der Einbrecher gewaltsam über die Türe Zutritt zu der Laube und ließ daraus mehrere Akkus betriebene Gartengeräte der Marke Einhell samt den dazugehörigen Akkus mitgehen. 

Der Wert des Diebesgutes wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Reutlingen-West hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)

Betzingen