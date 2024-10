Gartenhaus gerät in Tübingen ind Brand

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Zum Brand eines Gartenhauses auf einem Grundstück in der Stauffenbergstraße in Tübingen sind Feuerwehr und Polizei am Donnerstagabend ausgerückt. Gegen 22 Uhr war der Brand bei der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst gemeldet worden, berichtet die Polizei. Die Feuerwehr, die daraufhin ausrückte, löschte die Flammen. Die Gefahr eines Übergriffs auf andere Gebäude bestand nicht. Der entstandene Sachschaden an dem Gartenhaus, in dem sich unter anderem Grills und Gartengeräte befunden hatten, beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen, insbesondere zur derzeit noch unbekannten Brandursache aufgenommen.