Gartenhäuser in Kleingartenanlage in Betzingen aufgebrochen

Bitte aktivieren Sie Javascript

BETZINGEN. In mehrere Gartenhäuser in Verlängerung der Klopstockstraße in Betzingen ist eingebrochen worden, teilte die Polizei mit. Am späten Mittwochabend, gegen 22.30 Uhr, bemerkte der Besitzer eines Gartenhauses in einer dortigen Kleingartenanlage, dass die Tür zu seiner Laube aufgebrochen und das Innere nach Stehlenswertem durchsucht worden war. Bei einer anschließenden Überprüfung der umliegenden Grundstücke stellten die Beamten fest, dass in ein weiteres Gartenhaus eingebrochen wurde. An einer dritten Laube scheiterte der Einbruchsversuch offenbar. Nähere Angaben zum Diebesgut und der Schadenshöhe liegen bislang nicht vor. Der Polizeiposten Reutlingen-West ermittelt. (pol)