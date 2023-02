Fußgänger läuft in Tübingen vor Bus - Kleinkind verletzt sich beim Abbremsen

Ein Streifenwagen der Polizei steht am Straßenrand.

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Leichte Verletzungen hat ein Kleinkind bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag in Tübingen erlitten. Der 60 Jahre alte Fahrer eines Linienbusses befuhr gegen 15.45 Uhr den Bereich des Busbahnhofs Tübingen mit langsamer Geschwindigkeit. Ein bislang unbekannter Fußgänger trat plötzlich vor den Bus, so dass der 60-Jährige stark abbremsen musste, teilt die Polizei mit.

Im Linienbus befand sich als Fahrgast eine 23-jährige Frau sowie ihr zwei Jahre alter Sohn, welcher in einem Kinderwagen saß. Durch das starke Abbremsen des Linienbusses kippte der Kinderwagen im Bus um wonach der Junge mit seinem Kopf gegen eine Sitzkante des Busses stieß. Der unbekannte Fußgänger entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Das Kleinkind wurde vom hinzugezogenen Rettungsdienst vor Ort behandelt. Der Verkehrsdienst Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht unter der Tel. 07071-9728510 Zeugen. (pol)