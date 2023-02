Fußgänger in Oberstetten von Omnibus angefahren und schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

HOHENSTEIN-OBERSTETTEN. Schwere Verletzungen hat sich ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf der K6736 zugezogen, berichtet die Polizei. Der 28-Jährige ging gegen 17.15 Uhr zu Fuß am rechten Fahrbahnrand der Kreisstraße aus Oberstetten kommend in Richtung Steinhilben. Ein 68-Jähriger, der mit seinem Omnibus in dieselbe Richtung fuhr, erkannte den Fußgänger aufgrund der tiefstehenden Sonne zu spät. Trotz noch eingeleiteter Ausweichbewegung kollidierte er mit dem Fußgänger. Der 28-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Am Bus entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. (pol)