Frontal-Kollision auf B27 nahe Ofterdingen: Drei Schwerverletzte

Bitte aktivieren Sie Javascript

OFTERDINGEN. Drei Personen sind bei einem Frontalzusammenstoß am Mittwochvormittag auf der B27 am Ortsrand von Ofterdingen schwer verletzt worden. Ein 69-Jähriger war gegen 11.15 Uhr mit einem VW Caddy auf der Hechinger Straße von Tübingen herkommend unterwegs. Kurz vor der Einmündung der L 385 kam er nach links von seiner Fahrspur ab, überfuhr den Linksabbiegestreifen und prallte frontal in den entgegenkommenden VW Transporter eines 32 Jahre alten Mannes.

Der Zusammenstoß war so heftig, dass beide Fahrer sowie eine 71 Jahre alte Beifahrerin in dem Wagen des Unfallverursachers sich schwer verletzten. Sie mussten mit Rettungswagen in verschiedene Kliniken eingeliefert werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro. Zur Unterstützung waren die Feuerwehr sowie Mitarbeiter der Straßenmeisterei an die Unfallstelle ausgerückt. Der Fahrstreifen in Richtung Tübingen musste bis kurz vor 13 Uhr gesperrt werden.

Ersten Ermittlungen der Tübinger Verkehrspolizei nach könnte ein sogenannter Sekundenschlaf unfallursächlich gewesen sein. Der Führerschein des 69-Jährigen wurde beschlagnahmt. (pol)