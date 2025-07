Freund in K'furt mit Pfefferpistole angeschossen - 20-Jähriger in U-Haft

Die Polizei führt einen Mann in Handschellen ab. (Symbolbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

KIRCHENTELLINSFURT. Unter anderem wegen des Verdachts der Bedrohung und der gefährlichen Körperverletzung ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und der Polizeiposten Kirchentellinsfurt gegen einen 20 Jahre alten Mann. Dieser steht in dringendem Verdacht, am Donnerstagabend einen Bekannten mutmaßlich mit einer Pfefferpistole angegriffen und dadurch leicht verletzt zu haben.

Zunächst waren die Polizeibeamten gegen 18.15 Uhr nach Reutlingen-Sickenhausen gerufen worden, nachdem der Beschuldigte einen Bekannten per Handynachricht beleidigt und bedroht haben soll. Noch während der Sachverhaltsaufnahme teilte der 20-Jährige dem Geschädigten mit, dass er sich derzeit in Kirchentellinsfurt aufhalte und dort nun einen anderen Bekannten angegriffen habe. Etwa zeitgleich ging ein entsprechender Notruf ein.

Tatort Wannweiler Straße

Demnach soll der 20-Jährige gegen 18.30 Uhr in der Wannweiler Straße auf einen 21 Jahre alten Bekannten getroffen sein und diesen offenbar unvermittelt mit einer Pfefferpistole angegriffen haben. Der 21-Jährige erlitt durch den Schuss eine oberflächliche Verletzung am Hals. Eine sofortige ärztliche Versorgung war nicht erforderlich.

Der Tatverdächtige, der anschließend mit einem E-Bike davongefahren war, konnte im Zuge der eingeleiteten Fahndung gegen 20.30 Uhr von einer Streifenwagenbesatzung der Polizeihundeführer im Bereich des Neckar Radwegs widerstandslos festgenommen werden. Neben zwei Messern führte er ein gestohlenes E-Bike mit sich. Auch die Pfefferpistole konnte in der Nähe gefunden werden. Alle Gegenstände wurden sichergestellt.

Täter ohne festen Wohnsitz

Der 20-jährige, deutsche Staatsangehörige, der über keinen festen Wohnsitz im Inland verfügt, wurde am Freitagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Tübingen dem Haftrichter beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt. Dieser erließ den beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Beschuldigte wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. (pol)