Frauen im Alten Botanischen Garten in Tübingen sexuell belästigt

TÜBINGEN. Mehrere Frauen sind am Montagabend im Alter Botanischer Garten in Tübingen von einem Mann sexuell belästigt worden. Der 39-Jährige sprach kurz vor 19 Uhr eine Gruppe Frauen im Bereich einer Wiese an. Als diese kein Interesse an einem Gespräch mit ihm zeigten, zog der Mann seine Hose herunter und entblößte sein Glied.

Eine der Betroffenen verständigte daraufhin sofort über Notruf die Polizei, sodass die Beamten den Mann kurz darauf noch vor Ort antreffen konnten. Da der 39-Jährige sich nicht ausweisen konnte, sollte er zum Polizeirevier gebracht werden. Hierbei setzte er sich massivst zur Wehr, worauf dem unter Alkoholeinfluss stehenden Mann Handschließen angelegt werden mussten.

Ein auf der Dienststelle durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von deutlich über zwei Promille. Er musste die Nacht in polizeilichem Gewahrsam verbringen. Gegen den 39-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen sexueller Belästigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. (pol)