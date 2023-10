Frau missachtet Vorfahrt in Mittelstadt und prallt auf Radlerin

Bitte aktivieren Sie Javascript

MITTELSTADT. Infolge einer Vorfahrtsmissachtung ist es am Donnerstagnachmittag an der Einmündung Heerstraße / Neckartenzlinger Straße im Reutlinger Stadtteil Mittelstadt zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 18-Jährige fuhr gegen 17.45 Uhr mit ihrem VW Golf auf der Heerstraße und wollte an der Einmündung nach links in die Neckartenzlinger Straße einbiegen. Dabei missachte sie die Vorfahrt einer 46-jährigen Pedelec-Fahrerin, wodurch es zur Kollision kam. Die Radlerin stürzte, wobei sie derzeitigen Erkenntnissen zufolge leicht verletzt wurde. Eine sofortige ärztliche Behandlung war nicht erforderlich. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 650 Euro geschätzt. (pol)