Frau in Tübingen von Motorrad gefallen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Beim Beschleunigen hat eine Motorradfahrerin am Sonntagnachmittag die Kontrolle über ihre Maschine verloren. Die 34-Jährige wartete auf ihrer Yamaha gegen 16.30 Uhr an einer Ampel der B 27 (Hechinger Straße) und gab beim Anfahren offenbar zu viel Gas. Dadurch hob sich das Vorderrad an, worauf die Frau nach hinten zu Boden stürzte und sich verletzte. Mit einem Rettungswagen wurde sie in eine Klinik gebracht. Der Schaden am Motorrad beträgt schätzungsweise 2.000 Euro. (pol)